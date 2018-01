Un jandarm a fost filmat lovind repetat cu pumnul protestatarii (Video). Reactii vehemente pe Facebook. A fost demarata o ancheta

Ziare.

Jandarmul a fost filmat in timp ce da cu pumnul intr-un grup de protestatari care incerca sa forteze cordonul pentru a ajunge pe carosabil.Imaginile au fost postate pe Internet si s-au viralizat rapid, reactiile oamenilor fiind vehemente. Cei mai multi cer o reactie prompta din partea Jandarmeriei.Duminica dimineata, Jandarmeria a transmis ca a demarat o ancheta in aces caz, delimitandu-se de gestul jandarmului, despre care spun ca si-a pierdut calmul."Imaginile pe care le-ati prezentat sunt in atentia conducerii, care va face o analiza serioasa asupra modului de actiune de aseara. Ceea ce vedeti este o actiune individuala a unui jandarm care nu poate fi generalizata, asa cum nu putem pune o eticheta asupra protestatarilor pentru ca unele persoane au incercat sa intre in zona aceea cu obiecte periculoase. Colegul nostru si-a pierdut calmul.Ramane de analizat. Nu vreau sa facem judecati sub presiune. Urmeaza o procedura. Ne-am asumat de fiecare data atat partile bune, cat si cele mai putin bune. Din pacate, este o actiune individuala a unui jandarm", a declarat la Digi 24 Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti.Cei mai multi dintre cei care au reactionat in urma aparitiilor imaginilor cer demisia jandarmului."Desi au facut apel la oameni pentru a protesta pasnic, acest jandarm loveste tocmai un batran", a transmis o alta persoana pe Facebook. "Oare are curajul sa se uite in ochii parintilor sai?", a comentat un alt utilizator."Considerati ca este normal ca acest jandarm sa ramana activ in conditiile in care loveste doi protestatari care nici macar nu reactioneaza?? Cum o fi trecut testul psihologic al MAI?", s-a intrebat altcineva."Rusine acestui jandarm.....Sper sa fie dezbracat cat mai repede de uniforma militara! (...) Chiar nu aveti putina demnitate si inteligenta sa intelegeti ca zilele lor sunt numarate? Vreti sa va prabusiti impreuna cu ei? Asta va spune un militar, ofiter in rezerva MAI, unul care elev fiind la Scoala de Ofiteri in '89 a fost prezent la toate evenimentele incepand cu 21 Decembrie, Ianuarie - Februarie 1990 la Guvern, Piata Universitatii, mineriade si toate cele", a notat un alt utilizator.Printre cei care au reactionat s-a numarat si politistul Marian Godina. "Cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populatiei. Pe al lor il vor identifica oare?", a transmis acesta sambata seara pe Facebook. Jandarmeria anuntase inainte de protest ca vor fi luate masuri sporite pentru protestul de sambata . Si asa a si fost. Au fost foarte multe echipe de jandarmi calare, scutieri si jandarmi dotati cu gaze lacrimogene.O masura ce nu a mai fost luata pana acum la proteste a fost reprezentata de dispozitivele din Pasajul Universitatii, unde mai multi protestatari au fost perchezitionati. Jandarmeria sustine ca a luat aceasta masura pentru siguranta oamenilor."In acel pasaj au fost institutite doua dispozitive. Un baraj care avea rolul sa redirectioneze multimea catre partea cu TNB, pentru ca pe partea cealalalta erau multe persoane. Au fost organizate niste filtre asupra unor persoane despre care aveam informatii.Doua persoane au fost conduse la sectia de politie si acuzate de port si folosire de obiecte periculoase. S-a retinut introducerea acelor obiecte periculoase", a declarat Georgian Enache.Acesta a precizat ca asupra unui protestatar s-a gasit un pistol de jucarie cu bile. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a precizat ca in sine pistolul de jucarie nu era periculos, dar putea starni panica."Acel pistol de jucarie cu bile. Putem sa facem un exercitiu de imaginatie si sa ne imaginam ce efect ar fi avut acel pistol intr-o multime de cateva mii de persoane", a punctat Enache.Pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane sambata seara s-a anuntat ca asupra unor protestatari s-au gasit "arme albe, cutite, sisuri, box-uri sau lanturi, materiale care daca ar fi fost folosite, ar fi putut provoca ranirea grava a participantilor".Inainte de protest existau informatii potrivit carora, se va incerca deturnarea multimii catre Palatul Cotroceni, dar si ca suporterii mai multor galerii se intalnesc inca de la ora 15:00 la Gara de Nord si ca apoi merg catre manifestatie.