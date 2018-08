Un jandarm a scris o poezie, inspirat de protestele din Capitala: Mesajul meu este sa ne iubim

SANGE

Florin Tudoran este angajat al IJJ Prahova si are ca pasiune poezia. A scris nenumarate pana acum, iar ultima a intitulat-o "Sange" si a publicat-o pe pagina sa de Facebook. Jandarmul a declarat ca a scris poezia in urma protestelor din Capitala.A asternut versurile pe hartie in 30 de minute, in timp ce se afla intr-o pauza, la serviciu, la un festival."Nu am putut sa ma concentrez prea mult. Era foarte mare galagia. Mesajul meu este sa ne iubim, sa renuntam la ura. Si protestatari, si jandarmi, toti suntem romani. Nu ar trebui sa apara ura intre noi", a declarat jandarmul poet.In lumea de probleme plina,In biata tara care plange,Unde-ncarcati sunt toti de vina,Poporul isi doreste....sange!Copiii tarii nu vor pace.Nici mamele, nici ai lor tatiSi nu-ntelegem cum se face,De cine sunt indoctrinati.Romanul azi loveste cruntPe alt roman in uniforma.Nici patrioti, nici frati nu sunt,Iar victimele sunt o norma.Ati reusit sa ne-nvrajbiti!Din spate ura ne impinge!Romanii nu mai sunt uniti,Isi daruiesc lacrimi si sange!Priviri haine avem toti,Veninu-n ochi ni se citeste.Sarman popor de idioti,Copiii-n tara cum vor creste?Nepotilor ce le vom spuneCand fiii nostri vor fi tati?Vor invata vre-o rugaciune?Sau numai ura pentru frati?Opriti-va la timp furiaAcum, cand tara-ntreaga plange!Nici voi dar nici jandarmeriaNu vrea sa curga-ntre noi sange!Jandarmul a primit pe pagina sa de Facebook zeci de aprecieri, insa exista si persoane care il critica. "Totusi, gazati in felul acela Florin?", ii scrie o cunostinta, iar jandarmul ii raspunde: "Cerceteaza si partea cealalta a baricadei! S-a aruncat cu borduri! Cu pungi de fecale! Cu sticle! Ti se pare echilibrata situatia? Impotriva bordurilor sa se raspunda cu apa? Sau gaze? Apa si gazele provoaca disconfort temporar. Pietrele si bordurile aruncate pot ucide! Fii impartial. Gandeste corect!".O alta persoana scrie: "Dai cu gaze, dar in cel ce da cu piatra, nu in cel ce iti ofera flori. Sper ca cei responsabili vor plati (...), nu ma refer doar la jandarmi, ci si la huligani", iar jandarmul poet ii raspune: "Din protestatari au fost o parte, o mica parte, care au fost extrem de violenti. Dintre jandarmi, la fel. Nu toti jandarmii au dat cu gaze in copii si batrani. Au fost cativa. Nu pot acuza toti protestatarii de violente, dar nu puteti acuza toti jandarmii de exces de zel! VINOVATII SA PLATEASCA! Dar fara victime colaterale, fara ura de haina sau statut. Vrem unirea cu Basarabia! Vrem pace in Ardeal! Dar ne dam in cap aici. Noi, romanii! E...dureros!".