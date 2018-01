Un lider ALDE sustine ca Jandarmeria a actionat corect la protestul de la Bucuresti si ca merita felicitari

Ziare.

Liderul ALDE a precizat ca aceasta este opinia sa si a filialei ALDE Alba. Marincas a adaugat ca protestul din Capitala nu a fost unul pasnic." (...) Dupa cum ati vazut, numai pasnic nu a fost organizata manifestarea.. Ei au garantat dreptul, dar oricarui cetatean din Bucuresti ii este garantat dreptul de a circula pe acele artere si nu trebuiau blocate de catre manifestanti", a spus Ion Marincas.Ion Marincas a mai spus ca asupra jandarmilor s-a pus "presiune"."Multi spun ca acel jandarm nu a procedat corect. Eu nu vreau sa comentez lucrul acesta, oricum va fi o ancheta interna, dar va dati seama ce presiune s-a pus acolo asupra fortelor de ordine cand mai multi manifestanti au incercat sa rupa gardul jandarmilor si sa invadeze arterele rutiere, lucru ce s-a si intamplat", a afirmat secretarul general al ALDE Alba.Intrebat cum considera interventia Jandarmeriei, liderul ALDE a raspuns: ". Va fi o ancheta interna si vor stabili daca au procedat legal si in consecinta si masurile care se impun".Intrebat daca aceasta este opinia ALDE, el a raspuns: "".In schimb, presedintele ALDE Alba Iulia, Marius Popescu, a spus ca cineva trebuia sa-si "asume manifestarea".Peste 60.000 de oameni au protestat, sambata, in Bucuresti, si peste 20.000 in tara. Insa, in Capitala mai multi protestatari din Piata Universitatii au fost loviti in timpul protestului. Un jandarm a fost surprins intr-o filmare exact in momentul in care impartea pumni manifestantilor, desi nu fusese lovit sau instigat.Jandarmul care lovea cu pumnul a fost identificat, duminica, a anuntat Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, reprezentantii institutiei oferind si o explicatie pentru gestul colegului lor."Exista situatii in care jandarmii din prima linie,. Responsabilitatea acestei actiuni punctuale, a unui jandarm, va fi stabilita de verificarile interne ", au transmis acestia. Jandarmul se numeste Raducu Serban , are 33 de ani si sustine ca loviturile au fost "", si au fost aplicate in zona bratelor, pentru a-i face pe oameni sa stea pe loc."Daca vedeti toate ordinele dupa care ne executam activitatea si. Dupa aceea, sunt mijloacele intermediare si, dupa aceea, armele de foc.e", a declarat jandarmul intr-o discutie telefonica cu jurnalista Ramona Ursu.