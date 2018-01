Un politician acuza ca drumul pe jos al clujenilor pana la Bucuresti este o minciuna. Ce replica si dovada a primit

Ziare.

com

"Iata de ce povestea cu Clujul este o minciuna de cea mai joasa speta! In timpul stagiului militar, tanar fiind, dar si antrenat sportiv, am efectuat cateva marsuri, cel mai lung 70 km, altul 45 km, altele mai scurte - 20 km. Putini dintre noi au reusit sa le finalizeze, nici macar cei care erau sportivi de performanta - studentii de la Institutul de Sport! Efortul fizic este insuportabil. La 20 - 30 km apar ranile in talpi pentru cei mai multi, iar la 40 - 50 km organismul celor mai sanatosi cedeaza, chiar fiind vorba de tineri la 19 ani. Perioada de recuperare este de zile. DAR 450 KM?", a scris Aurelian Pavelescu pe Facebook Acesta sustine ca, in realitate, grup respectiv s-a deplasat cu autobuzul sau cu autoturisme si ca doar atunci cand apareau televiziunile mergeau putin pe jos."Care ar fi miza, asa incat sa se ajunga la astfel de gesturi grotesti? Puteau oamenii sa vina cu trenul sau cu masina, nu era nimic rau in asta, sa protesteze! Dar, nu, nu era de ajuns! Problema este ca aceasta minciuna incepe sa semene cu prostia, iar manipulatorii sunt disperati!", a adaugat el.In replica, Sorin Bobis, cel care a avut initiva de a veni de la Cluj Napoca la Bucuresti pe jos i-a dat o replica politicianului si a publicat pe contul sau de Facebook si cateva imagini cu starea in care erau picioarele sale cand a ajuns la Ploiesti, umflate si cu unghile vinete."Buna tuturor! Aflu cu stupoare ca un anumit 'domn' Aurelian Pavelescu sustine astazi, dupa ce marsul nostru s-a incheiat, ca totul a fost o manipulare, un fake news. Am sa ii raspund o singura data tovarasului Pavelescu: avea posibilitatea, timp de 11 zile sa intersecteze grupul nostru, am postat permanent locul in care am dormit, locul din care am plecat si locul unde ne-am propus sa ajungem in acea zi.Toti cei care au dorit sa ne intersecteze ne-au gasit in mars pe drum, permanent am fost insotiti de echipaje de politie, am fost vazuti de zeci de mii de oameni care ne-au claxonat in trafic si ne-au aratat semne de apreciere", a scris Sorin Bobis.Acesta a precizat ca nu ar fi vrut sa arate pozele respective, dar ca o face pentru ca Pavelescu sa se convinga.Dupa postarea de sambata, contul de Facebook al lui Pavelescu a fost luat cu asalt de utilizatori. Unii dintre ei ii multumeau ironic ca le-a deschis ochii si ca nu mai cred orice fake news, in timp ce altii se plangeau ca acesta este urmasul lui Corneliu Coposu.Iata cum au aratat protestele de sambata seara din Bucuresti, din tara, dar si din diaspora A.G.