Un mare retailer se alatura protestului de 15 minute - toate magazinele din tara vor fi inchise

Astfel, pe 15 martie, de la ora 15:00, timp de 15 minute, cei peste 800 de angajati din cele 73 de magazine din tara, departamentul de Customer Service si sediul central din Bucuresti isi vor intrerupe activitatea, a transmis JYSK Romania pe Facebook "Existenta autostrazilor care sa lege orase cheie ale tarii, precum si tara noastra de restul Europei, este o chestiune din ce in ce mai stringenta. Pentru un retailer, autostrazile inseamna un timp de livrare mai scurt, costuri de transport mai mici, un impact mai mic asupra mediului si drumuri facute in siguranta.Atunci cand toate regiunile tarii vor fi conectate prin autostrazi, clientii nostri isi vor primi produsele mai repede, cu un cost de livrare mai mic.Credem ca fiecare persoana care locuieste in Romania este afectata, intr-un fel sau altul, de faptul ca nu avem autostrazi, fie ca pleaca in vacanta cu masina si petrece pe drum mult mai multe ore decat este necesar, fie ca asteapta un colet care trebuie livrat din alt capat al tarii sau pur si simplu plateste mai mult pe un produs, pentru ca pretul de la raft reflecta si pretul transportului", a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria.A.G.