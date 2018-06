Un membru USR a fost incatusat de jandarmi la protestul de miercuri seara

Ziare.

com

Deputatul USR Cristian Ghinea a publicat o fotografie pe pagina personala de Facebook in care Anton Cupcea este pus la pamant, tinut cu mainile la spate, jandarmii pregatindu-se sa il incatuseze. Acestia ar fi avut aceasta reactie dupa ce Cupcea i-a intrebat de ce au bruscat un protestatar."Priviti poza asta. El e Anton Cupcea. Cel de jos, cu tricou #FaraPenali. Anton este colegul meu de la USR Sector 1. Anton este IT-ist, asociat la o firma cu 40 de angajati. Anton plateste in fiecare luna cateva salarii de jandarmi. Anton sta in fiecare zi la Piata Victoriei si strange semnaturi pentru www.farapenali.ro.Asta seara (miercuri - n.red.),. A venit apoi in piata suparat ca a auzit sotia la TV ca are ochiul vanat, ceea ce nu era adevarat. 'Sa vezi ce imi face acasa'... Anton ar putea foarte bine sa isi vada de firma, in coconul lui upper middle class. Dar el e un viteaz, ceva de speriat. Si stie ca nu putem trai bine in bula noastra, cand tara se duce de rapa", a scris Ghinea pe reteaua sociala.Deputatul USR a mai scris ca in toate judetele membrii USR sunt hartuiti de stat, iar jandarmii l-au umilit pe Anton Cupcea pentru ca "au putut"."Anton Cupcea e unul dintre eroii mei, membri USR care arata ca politica e altfel.. Stii ce ar fi aiurea? Ca efortul lui Anton sa nu dea roade. In toate judetele, usr-istii sunt hartuiti de stat, asta neparalel. Doi usr-isti pe strada sunt deja manifestatie si trebuie sa aduca acte ca au voie. S-a ajuns la un nivel al absurdului putinist. (...) Nu am crezut ca libertatea poate fi suprimata atat de rapid, atat de stupid, atat de brutal.Nu vom rezista decat impreuna. Si daca nu, tara asta va deveni prea mica si prea sufocanta pentru orice bula, oricat de mult am fugi", a mai notat deputatul pe Facebook.Amintim ca mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".