Un nou protest are loc duminica in Capitala: "Jos Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea!"

Ziare.

com

Organizatorii manifestatiei scriu pe pagina de Facebook a evenimentului ca "daca nu luam atitudine fata de acest nou Guvern, ne vom trezi in urmatoarele zile ca vor da OUG pentru legile Justitiei si codurile penale, deoarece PSD-ul lui Dragnea a dovedit ca este capabil de orice"."Noul Guvern Dancila este un guvern slugarnic lui Dragnea, cu multi ministri incompetenti si agramati si trebuie inlaturat cat mai repede pentru a nu duce Romania in colaps", scriu organizatorii pe reteaua sociala.Organizatorii arata ca nu e suficient ca milioane de romani sa "comenteze si sa se planga de calitatea si profesionalismul acestui Guvern daca nu se ia atitudine si se iese masiv in strada"."Noi, protestatarii, nu cedam si iesim in strada pentru a protesta fata de acest Guvern slugarnic. Daca noi nu mai iesim in strada, conducerea PSD+ALDE va spune ca romanii sunt multumiti cu acest Guvern".Numit sugestiv, protestul este notificat (in intervalul 18:00 - 23:00) si organizat de comunitatile:Amintim ca, luni dupa-amiaza, Guvernul Dancila a fost votat cu o larga majoritate de voturi de Parlament , iar seara a si depus juramantul la Palatul Cotrocen i.A.D.