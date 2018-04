Un nou protest e anuntat la Bucuresti: Vrem Europa, nu dictatura!

Ziare.

Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare a coalitiei, care a indepartat Romania de standardele europene si democratice si a facut ca in tara noastra "sa domneasca interesele si bunul-plac al celor care au acces la butoanele politice".Protestul ar urma sa aiba loc in 12 mai, in Piata Victoriei din Capitala, de la ora 18:00."De la preluarea guvernarii, coalitia PSD-ALDE nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala, ci a avut doua prioritati: sa isi salveze de inchisoare VIP-urile cu dosare penale si sa instaureze in Romania un regim in care forta legii si democratia sunt strivite de forta institutiilor politice.Metodele si actiunile PSD-ALDE au ca efect indepartarea Romaniei de standardele europene si democratice si aruncarea ei in liga regimurilor autocratice, in care domnesc interesele si bunul-plac al celor care au acces la butoanele politice, iar societatea este lipsita de sansa de a sanctiona derapajele acestora", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Ei enumera cateva dintre "actiunile antidemocratice" ale coalitiei PSD-ALDE, precum OUG 13, modificarea codurilor penale, modificarea codului fiscal sau schimbarea legilor fara consultare publica.Protestatarii invoca si amenzile abuzive date de Jandarmerie, ceea ce, spun ei, reprima dreptul la protest sau denigrarea unor institutii europene si a reprezentantilor Romaniei la Bruxelles care se opun masurilor PSD.La miscare au aderat deja romani din mai multe orase, care au creat propriile pagini de eveniment pentru protestul din 12 mai.