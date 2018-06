Un nou protest in aceasta seara in Piata Victoriei: "Noi NU plecam. VOI plecati!"

Ziare.

com

Intitulat "Noi NU plecam. VOI plecati!", evenimentul a fost anuntat pe pagina de Facebook a comunitatii."Azi ne vedem din nou, uniti impotriva abuzurilor unei puteri care nu mai tine cont de cetateni, de reguli democratice, de vitor, de dreptul de a protesta fara sa fii incarcerat si bruscat de institutii subordonate care devin represive. De nimic in afara disperarii de a apara propriile interese!", scriu organizatorii.Acestia noteaza ca atunci cand legea "devine instrumentul lor de a acapara o tara, rezistenta devine datorie"."Avertizam ca ordinul ilegal executat nu scapa de raspundere legala pe nimeni (pentru Jandarmeria Romana care are ca atributie principala protejarea tuturor cetatenilor, nu doar a celor care o transforma in marioneta).Cand legea devine instrumentul lor de a acapara o tara, rezistenta devine datorie. Si nu doar ca rezistam, acum trebuie sa plece", se arata pe reteaua sociala.Acest protest este organizat dupa ce, miercuri seara, peste 4.000 de oameni au protestat timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea Codurilor Penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie.Manifestatia a degenerat dupa ora 21:00, dupa ce mai multi protestatari au vrut sa se aseze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este inchis circulatiei rutiere, si au existat imbranceli intre protestatari si jandarmi.Jurnalistul german Paul Arne Wagner a fost ridicat miercuri seara de jandarmi in timpul protestelor din fata Guvernului si a povestit cum fortele de ordine au creat "diversiune si haos" in mod "organizat" si ca a fost acuzat de "lucruri contradictorii", "diferite de la jandarm la jandarm, minciuni".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei A.D.