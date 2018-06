Un nou protest #Rezist are loc duminica, in Piata Victoriei, dupa mitingul PSD

#Rezist

Ziare.

com

Protestul de duminca se desfasoara sub sloganul "Tara arde! Lumina pentru Democratie" si vizeaza, pe langa tema justitiei, aspecte precum fondul de pensii si Rosia Montana "In aceste zile, cand mitingul camasilor albe a acaparat intreaga atentie a opiniei publice, PSD s-a pus pe grozavii care ar putea lasa urme adanci si pe termen lung. Pentru a ingenunchea statul roman si a-i da lovitura finala, PSD-ALDE a atacat din toate directiile:1. Mediu: Blocarea procedurii de includere a Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO2. Social: Intentia de nationalizare a pilonului II de pensii3. Economic: Adoptarea legii de infiintarea Fondului suveran, o pusculita gigant aflata la cheremul PSD4. Justitie: Curtea Constitutionala a ajuns sa incalce ea insasi ConstitutiaNu mai este vorba doar despre justitie , OUG-uri, legi. Nu mai este vorba nici despre Laura Codruta Kovesi . Daca miza justitiei pare sa se fi erodat, haideti sa ne gandim si la alte pericole, care vor exploda mai devreme sau mai tarziu: sistemul de pensii va fi sufocat, fondul suveran va fi administrat in mod discretionar, noi vom respira cianuri.Haideti sa spunem Stop!", se arata pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia Ucide.Grupul Coruptia Ucide a anuntat initial o manifestatie pentru sambata, cand s-a desfasurat mitingul PSD, dar a decis ulterior sa o amane, pentru a evita posibilele tensiuni.