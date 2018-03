Un nou protest tacut in fata sediului PSD din Sibiu: Se implinesc 3 luni de la primul, care a durat 60 de ore

Ziare.

Manifestantii au stat pur si simplu in liniste in fata sediului PSD, timp de 15 minute.De remarcat este faptul ca se implinesc 3 luni de cand are loc acolo un protest tacut.Primul a fost organizat in data de in 11 decembrie 2017 si a durat 60 de ore neintrerupte.Ulterior, protestul a fost suspendat in semn de respect pentru Regele Mihai , insa zilnic, la pranz, a fost organizat un flashmob in fata sediului PSD, iar manifestantii au instituit "o zona libera de coruptie ".In unele duminici, ideea unui protest tacut a fost pusa in practica si in alte orase.