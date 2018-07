Un ONG organizeaza duminica in Capitala un mars de contestare a Codului administrativ. Ce strazi vor fi blocate

Codul Administrativ

In acest context, conform unui comunicat al Brigazii Rutiere, intre orele 17,00 - 17,30 are loc afluirea participantilor si alocutiuni in Piata Constitutiei.Intre orele 17,30 - 19,00, participantii se vor deplasa pe urmatorul traseu: Piata Constitutiei - bd. Unirii - Piata Unirii - Parcul Unirii - traversare in dreptul magazinului Unirea, bd. I.C. Bratianu - Biserica Sfantul Gheorghe Nou - traversare semafor intersectie cu str. Doamnei - Piata Universitatii - esplanada, cu oprire de 15 minute la statuia lui Mihai Viteazu si depunere de coroane de flori - bd. Regina Elisabeta (banda I de circulatie de la intersectia Calea Victoriei pana la statuia Mihail Kogalniceanu) - Piata Operei - Pod Cotroceni, pe partea dreapta a sensului de mers - Gradina Botanica - Palatul Cotroceni - zona statuii Leu (stationare circa 30 minute).Deplasarea se va face pe trotuar, cu exceptia bd. Regina Elisabeta, segmentul cuprins intre Calea Victoriei si statuia Mihail Kogalniceanu, cu respectarea prevederilor legale, precizeaza Brigada Rutiera.In intervalul 19,00 - 19,30 este programata defluirea participantilor."Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta si sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera. Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila", arata sursa citata.Proiectul de lege privind Codul administrativ a fost adoptat pe 9 iulie de Camera Deputatilor, cu 175 de voturi "pentru", 33 de voturi "impotriva" si 15 abtineri, Proiectul prevede, printre altele, ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene alesi dupa anul 1992 sa primeasca o pensie speciala in limita a trei mandate si, de asemenea, ca pot avea calitatea de persoana fizica autorizata sau de persoana care exploateaza o intreprindere individuala sau o intreprindere familiala.Opozitia a criticat proiectul legislativ, acuzand "destructurarea functiei publice" si l-a atacat la Curtea Constitutionala, in timp ce PSD sustine ca proiectul este dorinta coalitiei de a eficientiza administratia.