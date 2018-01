Un parlamentar social-democrat din Elvetia sustine protestele din Romania. Si tara sa va cere Guvernului de la Bucuresti sa protejeze statul de drept

Ziare.

Acestia au primit raspuns chiar de la un social-democrat, care s-a aratat ingrijorat de ceea ce se intampla in tara noastra."Partidul Social Democrat din Elvetia impartaseste ingrijorarea dumneavoastra cu privire la incercarile continue ale guvernarii din Romania de a slabi statul de drept, de a submina independenta sistemului judiciar si de a complica investigatiile penale ale coruptilor.Din fericire, Romania are acum o societate civila foarte puternica, ce a reusit foarte multe prin proteste si speram ca va mai reusi. Partidul Social Democrat va lua masurile parlamentare corespunzatoare pentru a se asigura ca si Elvetia, la fel ca si statele amintite si institutiile europene, va solicita Guvernului din Romania sa protejeze statul de drept si sa renunte la asa-numita reforma juridica dorita", este raspunsul primit de Rezist Zurich de la dr. Peter Hug, secretar international al Partidului Social Democrat din Elvetia.Amintim ca sambata, 20 ianuarie, atat in tara, cat si in diaspora se anunta noi proteste de mare amploare. A.G.