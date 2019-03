Un primar ALDE din Gorj se alatura protestului de 15 minute

Ziare.

In plus, primarul orasului Rovinari ii provoaca pe omologii sai din Turceni, Balteni, Dragutesti si Targu-Jiu sa se alature protestului si sa opreasca activitatea la ora 15:00, timp de 15 minute."In data de 15 martie 2019, in mai multe localitati din Romania se va protesta, timp de 15 minute, sub titulaturaIntrucat in Gorj nu avem nici macar un drum expres, fapt care ingreuneaza prezenta investitorilor si dezvoltarea economica a judetului, am decis, in calitate de primar, impreuna cu angajatii Primariei si cu o parte dintre consilierii locali, sa ne alaturam si noi protestului din 15 martie.In acest context, provoc primarii localitatilor situate pe traseul drumului european 79, propozabil a deveni drum expres, sa se alature protestului desfasurat la nivel national, si sa cerem impreuna alocarea de fonduri pentru construirea drumului expres care sa lege Gorjul de aeroportul din Craiova si de autostrada ce urmeaza a se construi intre Pitesti si Craiova.Sper intr-o reactie pozitiva din partea primarilor din Turceni, Balteni, Dragutesti si Targu Jiu", scrie pe Facebook Robert Filip Omul de afaceri din Suceava care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova i-a provocat pe romani sa se alature protestului lui: sa opreasca activitatea in 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute.Si Daniel Horciu, primarul PSD al comunei Savinesti, din judetul Neamt, a anuntat ca se alatura protestului inspirat de omul de afaceri.