Un primar PSD se alatura protestului din 15 martie: Va suna alarma, chiar daca risca sa fie amendat

Horciu a transmis pe Facebook ca institutia pe care o conduce nu va lucra timp de 15 minute in timpul protestului din 15 martie, arata publicatia locala Vestea.net Mai mult, edilul a informat ca vor fi pornite si sirenele din comuna, chiar daca ar putea fi amendat pentru asta."Pentru sustinerea constructiei de autostrazi in Moldova pe data de 15 martie, 15 minute la primaria comunei Savinesti NU se va lucra si in plus vom porni sirenele comunei chiar daca voi fi amendat!!!", a scris primarul pe Facebook.Amintim ca pornind de la exemplul omului de afaceri Stefan Mandachi, romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:15. Iata cine se alatura protestului