Un protestatar s-a legat de gardul Guvernului si a amenintat ca-si da foc (Video)

Acesta s-a legat de gardul Palatului Victoria cu lanturi si a spus ca isi va da foc, daca se va da OUG pentru amnistie si gratiere. Imediat zona s-a impanzit de jandarmi, printre care si un negociator care a incercat sa il convinga sa renunte la lanturi."Hotilor, hotilor", striga Dide catre cladirea Guvernului.Jandarmii au intrat in conflict si cu cateva persoane care filmau si sustineau ca sunt jurnalisti. O tanara care spunea ca lucreaza in presa a incercat sa se prinda cu catusele de gardul Guvernului, dar a fost impiedicata.Unul dintre jandarmi a profitat de un moment de neatentie si a smuls bidonul cu benzina din mainile protestatarului, insa o parte din lichid s-a varsat pe hainele acestuia. Ulterior, fortele de ordine au taiat lantul cu care era legat de gard barbatul, l-au imobilizat si l-au urcat intr-o masina a Jandarmeriei.La scurt timp, un alt cetatean s-a legat cu catusele de un indicator de circulatie de pe trotuarul din fata Guvernului, anuntand ca face acest lucru in semn de protest fata de faptul ca in urma cu doua zile a fost dus la sectie dupa ce a manifestat in Piata Victoriei. Si acest barbat a fost ridicat de jandarmi.A.G.