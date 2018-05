Un steag urias al UE a fost desfasurat in Bucuresti, de Ziua Europei (Video)

Ziare.

Acestia au transmis ca au facut gestul pentru ca astazi este ziua Europei, dar si pentru a aminti ca pe 12 mai vor iesi din nou in strada, in Piata Victoriei, pentru a spune raspicat: "Vrem Europa, nu dictatura!"."Dorim sa transmitem tuturor ca romanii sustin si promoveaza valorile europene si ca Romania face parte din marea familie europeana. Justitia independenta, domnia legii, valorile democratice, transparenta, integritatea publica, toleranta sunt indisolubil legate de apartenenta noastra la Uniunea Europeana si trebuie sa le pastram si sa le aparam cu toata hotararea.Suntem generatia care a avut sansa sa vada cu adevarat ce inseamna democratia si valorile europene. Suntem generatia care le pretuim si nu vom renunta la ele, doar pentru ca stau in calea salvarii de dosare penale a unor lideri politici", au transmis participantii.In fata sediului Comisiei Europene cei prezenti au strigat minute in sir " Vrem Europa, nu dictatura" si au facut apel la oameni sa vina la protestul de pe 12 mai."Ne fura tara! Nu vrem sa fim condusi de hoti", a transmis unul dintre participanti.Participantii au intonat si imnul Europei.Evenimentul a fost organizat de organizatiile Stafeta Steagului Uniunii Europene, Coruptia Ucide, Rezistenta, Initiativa Romania, VaVedem din Bucuresti, Insistam, Actiunea Civica Galati, Geeks for Democracy.