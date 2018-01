Uniti toti, scapam tara de hoti! - protest antiguvernamental printr-o hora in Piata Victoriei

Ziare.

Evenimentul va avea loc la doar cateva zile dupa mega-protestul din Capitala desfasurat sambata, 20 ianuarie , cand 60.000 de persoane au iesit in strada in Bucuresti, iar alte 20.000 in multe orase din provincie. Oamenii au manifestat impotriva modificarilor aduse Legilor Justitiei, Codurilor Penale, dar si celor din domeniul fiscal.Numit sugestiv, protestul se va desfasura in, incepand cu ora"In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti!Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti, nu de politicieni penali si corupti! Vom lupta pana la capat pana cand vom avea o generatie de politicieni cu care sa ne mandrim si pe care sa ii respectam!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului Organizatorii scriu ca protestul a fost notificat si inregistrat pentru toata luna ianuarie, pentru intervalul orar 18:00 - 23:00.Evenimentul este organizat de comunitatile:Sambata, peste 60.000 de persoane au iesit in strada la Bucuresti, si alte in jur de 20.000 au protestat in orasele din tara si din strainatate.Iata cum au aratat protestele de sambata seara A.D.