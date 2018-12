"Va vedem din Sibiu", replica pentru Valcov si Pop: Firele de praf fac istorie

Ziare.

"As fi mai atent cu firele astea de praf, de doi ani de zile aceste fire de praf ii tin in loc, au convins forurile internationale ca revoltele sunt juste si ca ce scrie in MCV este ceea ce spun firele de praf.", a declarat Vancu pentru Digi24 Acesta a adaugat ca Valcov si Pop o sa aiba parte de "istoria pe care o merita", iar "praful poate fi iritant"."Valcov si Pop vor avea parte de istoria pe care o merita. Uneori, praful poate fi iritant, dar cred ca e vorba doar de o proiectie psihologica de a inversa rolurile.Poate ca se simt neputinciosi in fata acestor revolte si nu inteleg de ce aceste fire de praf au ajuns sa fie luate in serios de partenerii externi.Dupa ce ii vom opri, candva vor intelege, daca nu, vor ramane complet in afara istoriei", a mai spus Radu Vancu.Declaratiile acestuia vin ca raspuns la afirmatia lui Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, care a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca protestatarii #rezist reprezinta "un fir de praf" . "Un firicel mic de praf in drumul nostru spre a cuceri istoria pe care o meritam", a spus Valcov.Ulterior, intr-o interventie pentru Digi24 , fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, a fost de acord cu Valcov, precizand ca "in drumul Romaniei, orice protestatar e un firicel de praf"."Nu e vorba de social-democrati, e vorba de Romania. Romania are un PIB de peste 200 miliarde de euro, putem deveni al 8-lea PIB din Europa. In drumul Romaniei, orice protestatar e un firicel de praf, pana in 2020, Romania va arata mult mai bine.Daca romanii in 2020 vor considera ca PSD nu a guvernat bine si vor vota PNL, cu siguranta cei care vor ajunge in 2020 la guvernare vor lua Romania de mult mai sus, adica de la un PIB de aproape 200 miliarde.Nu a fost un partid politic care a protestat. Daca era un miting autorizat, niciodata nu am critica, si nici Opozitia nu a criticat Puterea atunci cand s-a facut un miting autorizat. Cand nu ai un protest autorizat nu putem sa comentam", a explicat Pop.