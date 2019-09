Vestele galbene: 99 de protestatari au fost plasati in detentie preventiva

Ziare.

In total, 163 de persoane au fost retinute, conform politiei, scrie Le figaro.Inainte de Marsul pentru climat, la Paris au avut loc manifestatii ale micilor grupuri de "veste galbene", in special in Champs-Elysees, loc interzis pentru manifestatii.Vestele galbene" au iesit in strada si in acest weekend in Franta, unde s-au semnalat din nou incidente si la Paris au fost retinute 106 persoane.In capitala Frantei au fost mobilizati 7.500 de politisti pentru a mentine ordinea la manifestatiile si evenimentele prilejuite de Zilele Patrimoniului, programate sambata. Pe langa protestul "vestelor galbene", la Paris au loc si manifestatii pentru clima si impotriva reformei legii pensiilor.