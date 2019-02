Vestele galbene: Antisemitismul afecteaza legitimitatea protestelor din Franta, dupa insultarea filosofului Alain Finkielkraut

Ziare.

Injuriile antisemite "sunt negarea absoluta a ceea ce suntem si ne face o mare natiune", a scris pe Twitter presedintele Emmanuel Macron."Fiu al unor imigranti polonezi devenit academician francez, Alain Finkielkraut nu este doar un eminent om de litere, ci si un simbol al sanselor pe care Republica le ofera tuturor", a adaugat presedintele francez.Sambata dupa-masa, cand Vestele galbene se strangeau pe strazile Parisului, Alain Finkielkraut a fost insultat in cartierul Montparnasse, imaginile fiind surprinse de mai multe video-uri difuzate apoi pe retelele sociale."Cara-te, sionist mizerabil", "Noi suntem poporul", "Franta este a noastra": au strigat mai multi manifestanti care defilau pe bulevard.Intr-o alta inregistrare video se poate observa cum fortele de ordine intervin, pentru a-l proteja pe filosof."Am simtit o ura absoluta si, din pacate, nu e pentru prima data", a spus Finkielkraut, pentru Journal de Dimanche. Filosoful a facut o declaratie mai ampla in: "Au fost vizate, inainte de toate, legaturile si luarile mele de pozitie in privinta Israelului. Exista un sentiment de ostilitate foarte puternic la adresa evreilor".Acesta a adaugat ca persoanele care l-au insultat sunt "dificil de pozitionat politic", dar poate fi vorba despre "un amestec de oameni din periferii, extrema stanga si poate si soralieni (Aluzie la Alain Sorel".Actele de antisemitism au cunoscut o ascensiune periculoasa in Franta in ultimul an: in 2018, cresterea a fost de 74%, a spus chiar ministrul francez de Interne , Christophe Castaner.Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a condamnat atacul: este "pur si simplu intolerabil",Ian Brossat, principalul candidat al Partidului Comunist din Franta la alegerile europarlamentare, a afirmat: "Putem uri ideile lui Finkielkraut, dar nimic nu poate justifica sa il atacam pentru ca este evreu".Ironia face ca Alain Finkielkraut sa fi fost unul dintre sustinatorii Vestelor Galbene, atunci cand protestele au inceput la Paris.Intr-un interviu pentru Le Figaro, se declara apropiat de aceasta Franta a celor uitati,fara a fi adeptul barbariei care a avut loc la proteste. "Ii prefer pe cei sarmani celor fara griji", spune academicianul francez, folosind o expresie care in limba romana ar putea fi redata prin "prefer opincile, in locul pantofilor italienesti"."Clasa de mijloc si clasele populare traiesc in Franta intr-o stare dubla de nesiguranta: economica si culturala. Acesti oameni obisnuiti au fost alungati din metropole de chiriile prohibitive si din suburbii, pentru ca au pierdut razboiul ochilor, cum ii spune Christophe Guilluy. Altii, care locuiesc de multa vreme in orasele mijlocii, isi vad afacerile inchise de concurenta marilor afaceri si locurile de munca distruse de dezindustrializarea provocata de mondializare", explica Finkielkraut."Nu vedem aceasta Franta, pentru ca nu mai vedem decat diversitatea. Toate rezervele de curiozitate si de compasiune ale opiniei progresiste au fost epuizate de periferii si de migranti", continua filosoful, care atribuie acest fenomen de orbire si presei."Vestele galbene nu erau nimic ieri, iar astazi ocupa tot spatiul. Aceasta vedetizare rapida are si un efect de corupere: trecerea de la invizibilitate la expunerea pe covorul rosu da unor veste galbene sentimentul ca totul este posibil. Si unii nu mai pun limite revendicarilor pe care le au".De unde vine insa forta acestor proteste, a unei Frante nevazute pana acum? Tocmai din aceasta uitare, repeta Finkielkraut:"Societatile noastre sunt prada unei crize a increderii. O mare parte a cetatenilor nu se simt reprezentati nici de politicieni, nici de jurnalisti. (...) Dar acest refuz al reprezentarii afecteaza insasi miscarea de protest. Dorinta de a fi auzit merge mana-n mana cu refuzul oricaror purtatori de cuvant.Daca nu se va ajunge la imblanzirea acestei furii a orizontalitatii, cei care vor sa fie poporul si sa vorbeasca pe o singura voce risca sa se devoreze intre ei".Potrivit datelor unui sondaj publicat duminica dimineata in Franta, majoritatea francezilor - 52% - crede ca protestele Vestelor Galbene trebuie sa inceteze.