Zeci de mii de slovaci au iesit in strada dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak

Kuciak a fost impuscat mortal acasa la el, impreuna cu logodnica sa, la sfarsitul lui februarie. El era specializat in anchete de coruptie Uciderea ziaristului a declansat cele mai mari proteste din Slovacia dupa cele din 1989, care au dus la caderea regimului comunist din fosta Cehoslovacie. Premierul Robert Fico a fost nevoit sa demisioneze.Politia nu a furnizat o estimare a numarului de participanti la manifestatiile de joi. Site-ul de stiri Dennik N, preluat de Reuters, estimeaza ca 45.000 de oameni s-au adunat la Bratislava. In martie, inaintea demisiei lui Fico, au fost circa 50.000 de protestatari. Demisia premierului a salvat restul guvernului, a carui conducere a fost preluata pe 22 martie de vicepremierul Peter Pellegrini.Acum, organizatorii protestelor cer demisia sefului politiei, Tibor Gaspar, modificarea legislatiei pentru a-l impiedica pe ministrul de Interne sa aleaga urmatorul sef si desfasurarea unei anchete impartiale a decesului.Politia a afirmat deja ca asasinarea lui Kuciak are legatura cu anchetele sale jurnalistice, iar un procuror a vorbit chiar despre un asasinat la comanda.