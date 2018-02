Protest tacut in fata sediilor PSD din Sibiu si Cluj-Napoca: "Vrem femei ca si Codruta, nu ca Firea si Olguta"

Ziare.

Conform anuntului de pe pagina de Facebook a evenimentului , denumit "Ne (-) am unit: Va vedem din Cluj si Sibiu", oamenii au protestat pentru "retragerea modificarilor legilor justitiei, pentru o justitie independenta si un cod penal care sa apere cetatenii", transmite News.ro.Manifestul a avut loc la ora 12 si a durat 15 minute.In Cluj-Napoca, cei 80 de protestatari au avut un steag al UE si unul al fostului PCR cu mesajul "Lupu' isi schimba blana...", dar si afise cu mesaje precum "Curaj DNA , vino si ii ia", "Vrem femei ca si Codruta, nu ca Firea si Olguta", "Legi pentru cetateni, nu pentru politicieni", "Nu tacem", "Justitie, nu coruptie ", "Zero toleranta pentru coruptie", "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului".Sorin Bobis, organizatorul "Marsului Sperantei" in care mai multi clujeni au plecat in luna ianuarie pe jos spre Bucuresti, a declarat ca protestul a fost indreptat impotriva modificarilor la Legile justitiei, potrivit Mediafax."A fost un protest mut in fata sediului PSD cu mesajul 'Va vedem din Cluj', importat de la cei de la Sibiu, fata de modificarile la legile justitiei si la campania dusa impotriva justitiei", a spus Bobis.La protest au participat si cativa membri ai grupului "Va vedem din Sibiu", unul dintre acestia, Ciprian Ciocan, precizand ca s-a dorit prelungirea protestului de la Sibiu si extinderea lui in Cluj-Napoca si in alte orase.Protestul mut va fi reluat saptamanal in fata sediului PSD din Cluj-Napoca.