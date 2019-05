Zi de bucurie in Piata Victoriei, dar si de protest la MAE: Romanii isi simt puterea dupa mobilizarea la vot (Foto & Video)

LIVE TEXT

Mobilizarea generala de duminica de la vot le-a dat tuturor sentimentul ca sunt inconjurati peste tot de oameni care vor sa construiasca in Romania, convietuind in pace si prosperitate alaturi de toti cetatenii europeni. Ei isi arata astfel si solidaritatea cu romanii din strainatate, care au stat pana la 10 ore sa voteze si multi nici nu au mai reusit sa o faca din cauza proastei organizari.Totodata, unul dintre evenimentele organizate in fata Guvernului s-a numeste "Dragnea Farewell Party Celebration!" si a fost anuntat dupa ce presedintele Camerei Deputatilor a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.Oamenii au venit cu pancarte si steaguri, au cantat si dansat, si-au zambit si s-au imbratisat in Piata Victoriei, locul in care, in ultimii 2 ani si jumatate, s-au intalnit deseori pentru a protesta fata de actiunile celor de la Putere impotriva justitiei, a statului de drept, dar in primul rand a romanilor.Dupa ce au aprins luminile telefoanelor si au cantat imnul, oamenii au plecat spre sediul Ministerului de Externe, au cerut demisia lui Teodor Melescanu pentru proasta organizare a sectiilor de peste hotare si au cerut anticipate si vot electronic. "Diaspora-i cu noi", a rasunat din toate piepturile strigatul romanilor, care au simtit cum granitele si distanta se dizolva atunci cand se unesc pentru binele tarii.- Oamenii au plecat spre casele lor, cu sentimentul implinirii si al unitatii.- In fata MAE se striga acum "Colectiv" si "Demisia".- Oamenii s-au dus la sediul Ministerului de Externe, pentru a cere demisia lui Teodor Melescanu, pentru proasta organizare a sectiilor de vot din strainatate, unde mii de romani au stat si 10 ore la coada, iar multi nu au mai apucat sa voteze."Melescanu, Demisia!" si "Vot electronic", striga sutele de oameni. Ei au inceput apoi sa scandeze la unison "Diaspora", "Diaspora-i cu noi" si "Toti avem dreptul la vot!".- In Piata continua atmosfera de festival. Se canta la tobe, oamenii danseaza si vorbesc intre ei despre lucrurile pe care le-au trait in ultimele doua zile.- "Uniti putem sa-nvingem un sistem", striga oamenii cu bucurie in ochi.- In Piata Victoriei se scandeaza "10 august!".- Ei au venit pregatiti si cu sampanie, pentru a sarbatori cum se cuvine. Este, insa, sampanie pentru copii, pentru ca este interzis consumul de alcool in spatiul public.- Ca de fiecare data, la ora 21:00, cei din Piata si-au aprins lanternele telefoanelor mobile si au inceput sa cante imnul.- Nu lipsesc scandarile impotriva Guvernului si a Parlamentului: "Proasta satului e in fruntea statului", "Parlament penal, mars la tribunal" si "Demisia".- Oamenii canta si "ole, ole, ole, ole, Liviu Dragnea nu mai e", aplauda si fluiera.- Oamenii canta cu totii "La multi ani", cu dedicatie pentru Liviu Dragnea.- Sunt aproximativ 1.000 de oameni in Piata Victoriei, dar si fortele de ordine sunt mobilizate in zona.- Atmosfera este una de sarbatoare in centrul Bucurestiului. In fata Muzeului Antipa, la Girafa, stau familii cu copii. Cei mici flutura steagurile Romaniei si al Uniunii Europene.- A fost adus si un carton ce-l infatiseaza pe Liviu Dragnea, in marime naturala, imbracat in zeghe.- Un cetatean a venit cu motocicleta in Piata si a turat motorul in aplauzele celor prezenti.Politistii au venit insa sa ii spuna ca nu are voie sa faca zgomot si nici nu il poate parca acolo si sa il duca in alta parte. Multi dintre cei prezenti au inconjurat motocicleta si au scandat impotriva oamenilor legii.- Oamenii au pus si de un picnic in mijlocul Pietei. Au si lumanari cu numerele 3 si 6.- Sunt si mesaje pentru Liviu Dragnea, care in aceasta seara a ajuns la Penitenciarul Rahova dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare.- Oamenii au venit si cu pancarte pe care scrie "Jos penalii" si "Demisia".- Numarul celor din Piata creste si la fel si puterea cu care striga la unison "Anticipate!".- Spre cladirea Guvernului sunt transmise si mesaje pentru cei de la putere, oamenii spunand ca inca asteapta demisii pentru modul in care au actionat autoritatile la protestul diasporei din vara trecuta: "10 august nu va fi uitat"!- Deja in Piata Victoriei s-au strans in jur de 300 de persoane si numarul lor creste. Oamenii au pancarte si striga mesaje prin care le transmit politicienilor ca votul lor a fost clar si romanii nu mai vor corupti in functii publice.