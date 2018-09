Accident la Mina Vulcan: Doi mineri au fost transportati la spital

Ziare.

Directorul Complexului Energetic Hunedoara, Samuel Dioane, a declarat, pentru News.ro, ca un accident a avut loc, vineri dupa-amiaza, in subteranul Minei Vulcan."Doi mineri au fost raniti, in timp ce lucrau la armarea unei grinzi. Au iesit fara ajutor din subteran si au primit ajutor medical imediat. Unul dintre ei a fost dus la spital la Vulcan, iar cel de-al doilea a refuzat transportul la spital, initial, insa, in cele din urma, s-a decis si transportul celui de-al doilea la unitatea medicala, pentru un control mai amanuntit", a declarat Samuel Dioane.Liderul Sindicatului "Muntele" din Valea Jiului, Darius Campean, a declarat, pentru News.ro, ca imediat dupa anuntarea accidentului a solicitat un elicopter SMURD pentru a prelua ranitii, insa, in cele din urma, nu a fost nevoie de interventia acestuia.O comisie formata din inspectori de munca si reprezentanti ai Complexului Energetic Hunedoara urmeaza sa stabileasca exact imprejurarile in care a avut loc accidentul.