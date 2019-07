Brasov: Doi copii au fost injunghiati la un festival din Prejmer UPDATE A fost retinut principalul suspect

UPDATE

Potrivit reprezentantilor ISU Brasov, doi copii, unul de 14 ani si altul de 15 ani, au fost injunghiati si au fost dusi la Spitalul de Pediatrie cu rani la spate si bazin."Doua persoane de 14, respectiv 15 ani au fost transportate la Spitalul de Pediatrie cu plagi minore la spate si bazin", a transmis ISU Brasov.Surse judiciare arata ca cei doi copii au fost injunghiati in timp ce se aflau la un festival de muzica populara din comuna Prejmer.Un tanar de 18 ani este suspectul principal in cazul injunghierii celor doi copii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara, judetul Brasov, au retinut, duminica, pentru 24 ore un tanar in varsta de 18 ani, din judetul Brasov, suspectat ca i-a injunghiat pe cei doi copii."A avut loc un conflict spontan intre doi tineri de 15, respectiv 17 ani pe de-o parte, si alti doi barbati de 18, respectiv 20 ani pe de alta parte. In urma unui schimb de replici, cei patru tineri s-au agresat reciproc, lovindu-se cu pumnii si picioarele, iar barbatul in varsta de 18 ani i-ar fi lovit pe cei doi minori cu un obiect taietor intepator in zona abdomenului, pe unul dintre ei si a omoplatului drept, pe celalalt", au transmis reprezentantii Politiei Brasov.In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si lovirea sau alte violente, dosar instrumentat sub coordonarea procurorului.