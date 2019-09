Cutremur puternic in Pakistan: Cel putin 19 morti si peste 300 de raniti

Ziare.

com

Fotografii si inregistrari video realizate de mass-media locale au aratat zeci de cladiri si case prabusite, copaci smulsi din radacina si drumuri crapate in Mirpur, oras in partea pakistaneza a provinciei disputate Kashmir, la granita cu India, relateaza Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 10 kilometri, la 23 de kilometri nord de orasul Jhelum, de-a lungul granitei dintre provincia Punjab si Kashmirul aflat sub control pakistanez, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS).Cutremurul "a fost resimtit in cea mai mare parte a provinciei Punjab si in anumite zone din Khyber Pakhtunkhwa", in nord-vestul Pakistanului, a declarat seismologul pakistanez Muhammad Riaz."Cel mai afectat a fost orasul Mirpur" din Kashmirul pakistanez, a mai spus el.Doi martori contactati telefonic din Mirpur au declarat pentru AFP ca o cladire s-a prabusit in acest oras, cunoscut pentru locuintele luxoase si legaturile stranse cu Regatul Unit. Jumatate din cei 450.000 de locuitori ai orasului au pasapoarte britanice si pakistaneze.Seismul a fost resimtit pana la New Delhi. Agentia Press Trust of India a raportat ca oameni panicati au iesit din case si birouri in mai multe provincii indiene, intre care Rajasthan, Punjab si Haryana."Cutremurul a fost resimtit, dar nu a fost inregistrate pagube materiale", a declarat Amir Ali, de la Departamentul de gestionare a dezastrelor din Kashmirul indian.Armata pakistaneza a anuntat ca a mobilizat avioane si echipaje medicale, precum si trupe in zonele afectate din Kashmirul controlat de Pakistan.Pakistanul se numara printre statele frecvent afectate de cutremure, tara situandu-se in zona de coliziune a placii tectonice indiene si cea eurasiatica, din nord.In octombrie 2015, un cutremur de 7,5 a lovit Pakistanul omorand aproape 400 de persoane, iar in octombrie 2005, un seism 7,4 a provocat moartea a peste 73.000 de persoane.