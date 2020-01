O femeie fost ranita grav dupa ce a fost impuscata la o partida de vanatoare

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Vrancea, accidentul a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe fondul de vanatoare care apartine comunei Pufesti. Femeia, in varsta de 44 de ani, se afla impreuna cu sotul la o partida de vanatoare si ar fi incercat sa-i dea sotului arma care se afla in masina, moment in care pusca s-a descarcat accidental. Femeia a fost ranita grav la fata de o alica."Astazi, ora 14,16 am fost sesizati cu privire la un incident produs la o vanatoare de pasari de pe raza comunei Pufesti, unde o femeie de 44 de ani ar fi manipulat o arma cu alice care s-a descarcat accidental, aceasta ranindu-se in zona fetei. A fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs fapta", au transmis reprezentantii IPJ Vrancea.Politistii au inceput cercetarile si au deschis un dosar penal pentru trei infractiuni: vatamare corporala, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept.