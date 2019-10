O fetita de patru ani si un barbat au fost raniti de un urs in judetul Brasov

Ziare.

Potrivit ISU Brasov, duminica, a fost semnalata prezenta unui urs in localtatea Victoria, fiind transmis mesaj de avertizare pentru populatie prin sistemul RO-Alert.De asemenea, ISU Brasov a transmis ca o fetita de patru ani a fost zgariata de urs."O fetita de 4 ani a fost zgariata de urs. Se deplaseaza o ambulanta SAJ pentru acordarea asistentei medicale", a transmis ISU Brasov.Sursa citata a precizat ca un echipaj SMURD impreuna cu un echipaj de jandarmi se afla la fata locului.Deocamdata, nu s-au stabilit conditiile in care copilul a fost ranit.Ulterior, ISU Brasov a precizat ca si un barbat de 65 de ani a fost ranit, avand escoriatii la nivelul antebratului."Fetita in varsta de 4 ani prezinta escoriatii la nivelul fetei, iar barbatul in varsta de 65 de ani prezinta escoriatii la nivelul antebratului", a mai transmis ISU Brasov.Sursa citata a precizat ca ambele persoane sunt constiente.