Accident in Pantelimon: Tramvaiele liniei 55, blocate zeci de minute

Circulatia a fost blocata mai bine de 40 de minute, pe ambele sensuri de mers, potrivit Romania TV.Accidentul s-a produs in jurul orei 07:20."Pe Sos. Pantelimon/ Bd. Chisinau,l, o tamponare terti, produsa in zona liniilor de tramvai, blocheaza circulatia tramvaielor liniei 55, in ambele sensuri", a anuntat STB (fost RATB) pe contul de Twitter Circulatia tramvaielor a fost blocata intre 07:25 - 08:05, potrivit STB.