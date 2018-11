Amenzile la STB cresc pana la 500 de lei. Vor fi sanctionati cei care nu valideaza abonamentul, dar si cei care ocupa locuri cu bagaje

Cine circula gratuit

De asemenea, vor fi amendati si cei care detin abonament, dar nu valideaza calatoria la fiecare urcare in mijloacele de transport. Sanctiunea in acest caz este de 150 de lei.Mai mult, vor primi amenda de 100 de lei si cei care ocupa un scaun cu bagajele lor si nu platesc bilet pentru locul respectiv.Momentan, nu se stie exact cand va intra in vigoare noul regulament, insa e vorba despre anul 2018.In functie de gravitate, amenzile date calatorilor in STB pot varia intre 100 si 500 de lei.Potrivit regulamentului mentionat , se aplica amenda de 500 de lei in urmatoarele cazuri:- calatoria fara titlu de calatorie valabil si validat la inceputul calatoriei, sau fara un alt document care sa permita efectuarea calatoriei;- Impiedicarea in orice mod a personalului cu competente, desemnat de catre operatorul de transport/ transportatorul autorizat, sa-si exercite atributiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport in comun, in statii ori la capetele de linii;- agresarea fizica sau verbala a personalului cu competente, desemnat de catre operatorul de transport/transportatorului autorizat, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport in comun, in statii ori la capetele de linii;- solicitarea de deschidere a usilor vehiculelor de transport public de persoane, intre statii sau la semafoare;- angajarea de discutii cu conducatorul vehiculului de transport in comun in timpul circulatiei;- impiedicarea organelor de control sa-si exercite atributiile, inclusiv refuzul de legitimare;- calatoria pe scari, pe partile laterale sau in afara caroseriei vehiculelor;- Interventia neautorizata la aparatele/ instalatiile vehiculului;- actionarea semnalului de alarma fara a exista un pericol iminent pentru siguranta vehiculului sau a calatorilor;- producerea dezordinii in orice mod la urcare, la coborare sau in interiorul vehiculului;- lipirea afiselor in interiorul sau exteriorul vehiculului, precum si in statii, cu exceptia situatiilor in care asemenea actiuni sunt realizate in cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritatile contractante sau cu ADTPBI;- deteriorarea sau murdarirea sub orice forma a vehiculului;- desfasurarea unei activitati comerciale neautorizate in interiorul vehiculului si in statii;- fumatul si consumul de bauturi alcoolice in interiorul vehiculului;- tulburarea ordinei si linistei celorlalti calatori;- aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori usa vehiculului;- transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilena, bidoane cu benzina sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc);- transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalti calatori, prin mirosurile pe care le emana, prin ardere, coroziune sau murdarie;- transportarea pasarilor sau animalelor vii. Exceptie fac cainii insotiti care au lesa si botnita, ori a animalelor mici tinute in brate, dar cu respectarea OUG 55/2002;- transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice, etc.);- calatoria cu un titlu de calatorie valabil dar nevalidat, indiferent de modul de obtinere;- ocuparea locurilor de pe scaune cu marfuri sau bagaje fara validarea,, a unui titlu de calatorie la tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei, pentru fiecare loc ocupat cu marfurile sau bagajele respective;Cine primeste amenda poate scapa platind doar jumatate din suma in maximum 48 de ore sau poate achita pe loc supra-taxa de 50 de lei."Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.Calatorul care a savarsit una dintre contraventiile prevazute la alin 2 litera a, poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de calatorie la tarif special, supra-taxa (50 de lei - n.red.), fara a se mai incheia proces verbal de contraventie", se arata in documentul citat.Potrivit documentului, sunt scutite de plata tarifului de calatorie urmatoarele categorii de persoane:- copiii in varsta de pana la 7 ani;- toate categoriile de pensionari cu domiciliu stabil in Bucuresti, indiferent de cuantumul pensiei;- veteranii de razboi;- revolutionarii si urmasii celor decedati in Revolutia din Decembrie 1989;- persoanele persecutate pe motive etnice - dislocati/deportati;- fostii detinuti politici;- persoanele cu handicap grav sau accentuat si asistentii personali ai acestora;- personalul Primariei Bucuresti si al institutiilor si serviciilor publice de interes local ale Municipiului Bucuresti.Cu exceptia copiilor in varsta de pana la 7 ani, celelalte categorii de persoane enumerate pot efectua calatorii numai in baza cardului electronic, pe care il pot procura de la punctele de vanzare ale STB.Daca beneficiarii de gratuitati nu valideaza acest card, si ei vor fi amendati - 150 de lei.