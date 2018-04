Cum va functiona RATB de Paste

Ziare.

Astfel, in Vinerea Mare, pe 06 aprilie, liniile de transport vor functiona ca in ziua de sambata, suplimentat cu 30%, conform unui comunicat al RATB In Noaptea de Inviere, liniile de noapte care merg catre zona centrala a Capitalei si anume: N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121, precum si linia de tramvai 41, vor circula pe intreg parcursul noptii pentru preluarea calatorilor care vor participa la slujba speciala ocazionata de sarbatorirea Pastelui Ortodox.In prima si a doua zi de Paste, duminica si luni, liniile de transport public de suprafata vor functiona conform programului de circulatie corespunzator unei zile de duminica.A.G.