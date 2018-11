De ce STB ii ameninta cu amenzi pana si pe cei care calatoresc cu abonament? "Daca valideaza, vom oferi calitate, vom avea timp sa spalam vehiculele!"

Reguli noi si pentru pensionari

Tinand cont de faptul ca, in momentul in care achizitionezi abonamentul, practic platesti pentru calatoria cu transportul in comun, ne-am intrebat care este logica validarii acestuia de fiecare data cand folosim autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul. Mai ales ca, la aproape orice ora, mijloacele de transport in comun sunt arhipline si ajungerea la validator reprezinta o adevarata aventura.Surse din cadrul Societatii de Transport Bucuresti (fosta RATB) ne-au declarat ca masura a fost luata pentru a imbunatati calitatea transportului in comun.Mai exact, afirma sursele citate, in momentul in care toate persoanele care circula cu mijloacele de transport in comun valideaza cardul, se va putea sti cu exactitate ce rute sunt mai aglomerate si in ce interval orar.Si, in acest fel, pe aceste trasee se va suplimenta numarul de vehicule."Toti calatorii, indiferent ca au gratuitate sau nu, trebuie sa detina un card de transport pe care sa il valideze. Logica validarii este urmatoarea. Noi suntem companie acum si mergem pe principiul eficientei. Trebuie sa stim exact care este cererea si oferta, pe intervale orare, pe linii.Si ca sa stim exact care este cererea, trebuie sa valideze toti calatorii, sa stim unde e cererea mai mare, sa realocam in timp real si util vehiculele in functie de necesitati, astfel incat sa nu mai mearga oamenii supraaglomerati si sa nu valideze, ci sa poata sa valideze.", au precizat sursele din STB pentru Ziare.com.Mai mult, ni se promite ca dupa ce vom valida si abonamentele, nu vom mai circula cu mijloace de transport murdare, pentru ca "vom avea timp sa le spalam"."Trebuie respectate niste reguli. Si automat va creste si nivelul de calitate a serviciului. In timp se va vedea,, e altceva cand le poti gestiona in functie de cerere si oferta.Nu vor mai merge autobuze goale in zone unde nu exista cerere si altele suprasolicitate care sa fie rupte si distruse", au subliniat sursele STB.Totodata, in baza noului regulament, si pensionarii vor fi obligati sa detina abonament. In momentul de fata, ei circula pe baza talonului de pensie si a cartii de identitate."Pe vechea lege, pensionarul trebuia sa mearga pe baza talonului de pensie si pe baza cardului de identitate. Acum va trebui ca noi sa eliberam carduri.Sunt 500 de mii de pensionari, vom incepe anul viitor sa eliberam si probabil va dura tot anul, pentru ca sunt multi si, daca aglomeram casele de bilete, nu isi vor mai putea cumpara sau incarca abonamentele ceilalti cetateni. Se vor face cozi enorme si se blocheaza activitatea de vanzare.Se cauta o solutie pentru a elibera aceste abonamente pentru pensionari. Mai sunt revolutionarii, mai sunt urmasii celor decedati in Revolutie, veterani, persoane cu dizabilitati", ne-au mai spus sursele citate.Noul regulament va intra in vigoare anul viitor si doar dupa o ampla campanie de informare, sustin reprezentantii Societatii de Transport Bucuresti intr-un comunicat remis Ziare.com."In ceea ce priveste obligativitatea validarii cardurilor de catre toti detinatorii, inclusiv de catre posesorii de abonamente sau beneficiarii de gratuitati, STB SA precizeaza ca aplicarea masurilor de sanctionare se va face numai dupa ce toti beneficiarii acestor tipuri de card vor intra in posesia lor si numai dupa ce vor fi informati corespunzator si se vor familiariza cu functionarea sistemului automat de taxare.Totodata, STB SA precizeaza ca politica sa nu este aceea de a sanctiona calatorii fraudulosi, ci de constientizare a publicului asupra faptului ca de fiecare dintre noi depinde calitatea transportului in comun in Bucuresti. Vor urma si alte masuri care vor crea conditii civilizate de transport si vor dovedi atasamentul STB SA fata de clientii sai", se arata in comunicat.Potrivit noului regulament al serviciului de transport public din Bucuresti si Ilfov, amenda pentru calatoria fara validarea cardului la STB va creste la 500 de lei.De asemenea, vor primi amenda de 100 de lei si cei care ocupa un scaun cu bagajele lor si nu platesc bilet pentru locul respectiv.Cine primeste amenda poate scapa platind doar jumatate din suma in maximum 48 de ore sau poate achita pe loc supra-taxa de 50 de lei.