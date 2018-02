Devin functionale primele automate de carduri RATB. Iata unde le gasesti

Ziare.

Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la, potrivit Digi24."Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina functionale odata ce integratorul softului va putea sa faca acest lucru. Primele cinci sunt amplasate deja in Bucuresti", a declarat Liviu Vulpe, coordonator presa RATB. RATB va fi transformata in societate comerciala care se va numi Societatea de Transport Bucuresti - STB S.A, conform unui proiect adoptat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.In plus, primarul Gabriela Firea a anuntat ca "se lucreaza la studiul de fezabilitate pentru inlocuirea tuturor cabinelor in care se vand tichete cu aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie".De fapt, conform unor surse, nu toate gheretele ar urma sa fie inlocuite, ci doar o parte dintre acestea. Vor fi montate mai multe aparate, dar in anumite zone vor ramane si cabinele de vanzare.Nimeni nu stie exact ce se va intampla cu cei 600 de vanzatori de carduri, dar RATB sustine ca nimeni nu va fi dat afara."Acestia isi vor continua activitatea in cadrul RATB, conform pregatirii pe care o au", au transmis reprezentantii RATB pentru