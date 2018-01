Director RATB: Toate mijloacele de transport in comun din Capitala vor fi dotate cu GPS

Ziare.

Acesta a precizat ca in acest mod bucurestenii vor putea sti timpii in care vehiculele vor ajunge in statii."Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in vederea fluidizarii traficului.Directorul RATB a mai spus ca achizitia de vehicule noi in vederea reinnoirii parcului auto al Regiei este importanta, pentru ca in acest fel transportul in comun va deveni mai atractiv."Proiectele noastre vor asigura o mai mare predictibilitate cand vor fi puse in practica", a subliniat Adrian Mihail.Primaria Capitalei va achizitiona, intr-o prima etapa, 42 dintre cele 100 de autobuze electrice, "cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare", pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate, pentru introducerea de autobuze electrice in sistemul de transport public, aprobat, in decembrie, intr-o sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Autobuzele vor avea podeaua total coborata si vor fi dotate cu instalatie de ventilatie, aer conditionat si incalzire, precum si cu facilitati pentru accesul persoanelor cu handicap.Vor avea, de asemenea, un sistem de infotainment, un sistem de taxare pentru carduri contactless, precum si wifi si sisteme de supraveghere video si de numarare a calatorilor.