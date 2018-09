Doua noi linii de autobuz vor circula in Bucuresti incepand de luni

Ziare.

Potrivit STB, de luni autobuzele liniei urbane 698 vor circula intre Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" (zona Timpuri Noi) si Piata Victoriei, tariful unei calatorii fiind de 1,30 lei.Astfel, autobuzele vor avea opriri pe Bd. Dimitrie Cantemir in statiile "Colegiul National Gh. Sincai" si "Bd. Marasesti" (comun cu liniile 73, 74, 76, 116, 312, 313, 381), pe Bd. I.C. Bratianu, Bd. Nicolae Balcescu si Bd. Gh. Magheru in statiile "Piata Unirii 4" (comun cu N104, N105, N106, N107, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N121), "Piata Sf. Gheorghe", "Universitate", "Bd. Nicolae Balcescu" si "Piata Romana" (comun cu linia 381), pe Bd. Lascar Catargiu si Calea Victoriei in statiile "Povernei", "Piata Victoriei", "Gheorghe Manu", "Bd. Dacia" si "Piata Revolutiei" (comun liniile 381 si 362), pe Bd. Regina Elisabeta in statia "Gradina Cismigiu" (comun cu 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 122, 137, 138, 268, 336, 601), pe Bd. Natiunile Unite in statia "Palatul Parlamentului" (comun cu linia 385), pe Bd. Regina Maria in statiile "Piata Regina Maria" si "11 Iunie" (comun cu linia 117), in Piata Unirii in statia "Piata Unirii 3" (comun cu liniile N104, N105, N106, N107, N109, N111, N112), pe Bd. Dimitrie Cantemir in statia "Bd. Marasesti" (comun cu liniile 73, 74, 76, 116, 313, 381), pe Bd. Gh. Sincai si Splaiul Independentei in statiile "Colegiul National Gh. Sincai" si "Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir".De asemenea, autobuzele liniei expres 781 vor circula intre Gara Basarab si IFA Magurele, iar costul unei calatorii este de 3,50 lei.Astfel, autobuzele vor avea opriri pe Sos. Orhideelor, in statiile "Gara Basarab" (ambele sensuri comun cu linia 162), pe Bd. Eroilor in statiile "Pod Eroilor" (comun cu liniile 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668) si "Spitalul Universitar" (comun cu liniile 122, 126, 137, 138, 168, 226, 236, 268, 336, 368, 668), pe Str. Antiaeriana in statiile "Tacerii" (ambele sensuri comun cu liniile 91, 96, 427), pe Sos. Bucuresti-Magurele Antiaeriana in statiile "Atomistilor 45" (sensul spre Municipiul Bucuresti comun cu liniile 427, 453, 455), pe Str. Reactorului in statiile "Atomistilor 94" (sens IFA Magurele), "Institutul IFIN" (ambele sensuri), "IFA Magurele" (capat de linie) .