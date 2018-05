Doua tramvaie s-au ciocnit in Bucuresti: Mai multe victime

Ziare.

Patru persoane au fost ranite in urma incidentului, unele dintre ele fiind transportate la spital, informeaza Digi24.Unii martori au sustinut ca vatmanului aflat in tramvaiul din spate i s-ar fi facut rau si a intrat in cel din fata.Incidentul s-a produs pe Soseaua Viilor in statia Stefan Hepites, pe sensul de mers catre CFR Progresul.Dupa incident, zece tramvaie au fost oprite pe liniile 1, 7, 11 si 25, dar dupa 20 de minute circulatia a fost reluata.