Iarna in Capitala: Un tramvai a deraiat, altul a ramas blocat pe sine

LIVE

Ziare.

com

Tramvaiul de pe linia 46, ruta Bulevardul 1 Decembrie - Bulevardul Liviu Rebreanu, a deraiat, miercuri dimineata.Reprezentantii Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) au anuntat ca pe "Bd. Basarabia / Bd.1 Decembrie, sens capat de linie Republica, au fost blocate, timp de cateva minute, tramvaiele liniilor 14, 36, 40, 46, 56, din cauza unui tramvai din linia 46, ramas defect. S-au dirijat mijloace de interventie RATB la fata locului, pentru remedierea situatiei"."Se circula in conditii de iarna. Este aglomerat pe marile bulevarde si in special in zona centrala", a declarat comisarul sef al Brigazii Rutiere, Ovidiu Munteanu.De asemenea, un tramvai al liniei 23 a ramas blocat in zona Calea Dudesti dupa ce macazul a inghetat. Circulatia este ingreunata si in alte zone din Bucuresti.Amintim ca Bucurestiul se afla, pana joi dimineata, sub cod portocaliu de ger. Gerul va fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre minus 12 si minus 8 grade, cele minime se vor incadra in general intre minus 22 si minus 12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.