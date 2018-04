Inca un incident la RATB: Un sofer a inchis usa autobuzului peste un bebelus aflat in carucior

Ziare.

com

Intamplarea vine la doua saptamani dupa ce un vatman de pe tramvaiul 1 din Bucuresti a lasat in statie un copil, inchizand usile si plecand din statie inainte sa coboare si bunicul acestuia.Noul incident a avut loc in urma cu doua zile."Cred ca RATB are o politica de traumatizare a copiilor mici, pentru ca astazi 23.04.2018 soferul unui autobuz 601 a inchis usile peste caruciorul in care se afla Matias in timp ce il urcam in masina", a scris pe Facebook tatal bebelusului, Alexandru Avadanei.Barbatul a povestit pe reteaua de socializare ca a fost nevoit sa tipe la sofer, ca sa se faca auzit si ca autobuzul sa nu plece din loc."Am fost nevoit sa tip, ca sa nu plece asa, lasandu-ma pe mine in statie si copilul de 1 an captiv intre usi, intr-o pozitie total nesigura", a mai notat Alexandru Avadanei."Ce facem, mai putem sta in siguranta in tara asta?", incheie postarea tatal revoltat.Barbatul a si atasat doua fotografii in care poate fi observat numarul de inmatriculare al autobuzului.Incidentul vine dupa ce, in urma cu doua saptamani, o mamica a criticat tot pe Facebook un vatman care i-a lasat copilul in statie si a inchis usile tramvaiului inainte sa coboare si bunicul copilului "RATB, ar trebui sa va educati angajatii si sa ii dati afara pe magari! Azi, pe linia tramvaiului 1, la statia Lunca Barzesti, pe la ora 12.10, un destept de vatman mi-a speriat copilul de moarte! Este incalificabil ce a facut acest om! S-a gandit el, in prostia lui, sa inchida usile si sa ignore ca un batran, respectiv bunicul fetei mele, cobora mai greu din tramvai", a scris Cristina Ologeanu, mama fetitei, pe pagina sa de Facebook, la acea vreme.Fetita a inceput sa planga si sa alerge pe sinele tramvaiului, insa nu l-a putut ajunge din urma. Din fericire, a fost recunoscuta de o cunostinta care a dus-o in siguranta acasa.In acest scandal a intervenit si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut conducerii RATB demiterea vatmanului.A.D.