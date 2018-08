Linia 41 de tramvaie va fi suspendata

Ziare.

Aceasta linie de naveta va merge de la terminalul "Piata Presei Libere" pana la terminalul "Ghencea", pe Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Sos. Crangasi, Str. Virtutii, Pasajul Lujerului, Str. Brasov si Bd. Ghencea, conform unui comunicat de presa al RATB.Autobuzele vor opri pe sensul catre terminalul "Ghencea":- pe Bd. Marasti, in statiile Oprire, amplasate in zona Institutului de Agronomie si dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu;- pe Str. Turda, in statiile Oprire, amplasate dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache, respectiv inainte de Pasajul Grant;- pe Sos. Crangasi si Str. Virtutii, in statiile liniei 178, precum si in noua statie Oprire, inainte de Bd. Uverturii;- pe Str. Brasov, in statiile liniilor 105, 173 si 221, precum si in noua statie Oprire, situata dupa intersectia cu Bd. Timisoara;- in terminalul Ghencea, in statiile liniei 221.Iar pe sensul catre terminalul "Piata Presei Libere" vor opri:- pe Str. Brasov, in statiile liniilor 105, 173 si 221, precum si in noile statii Oprire, situate dupa intersectia cu Drumul Taberei - ramura de nord, respectiv inainte de Bd. Timisoara;- pe Str. Virtutii, in noua statie Oprire, amplasata dupa intersectia cu Bd. Uverturii, apoi in statiile liniei 178;- pe Sos. Crangasi, in statiile liniei 178;- pe Str. Turda, in noua statie Oprire, amplasata dupa Pasajul Grant;- pe Bd. Maresal Alexandru Averescu, in noua statie Oprire, amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache;- pe Bd. Marasti, in noua statie Oprire, amplasata dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu, apoi in statiile liniei 330;- in terminalul Piata Presei Libere, in statiile liniei 449.A.G.