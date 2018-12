Noile autobuze luate de la turci au iesit pe strazile Capitalei - unul s-a defectat, soferii ingheata de frig. Ce spune STB

Ziare.

Totodata, jurnalistul Vitalie Cojocari afirma ca, potrivit unor surse, circa 10 autobuze au defecte majore."Sunt probleme mari la noile autobuze turcoaz, marca Otokar, produse in Turcia si care au iesit pe traseu prima data, astazi, pe 1 decembrie. Din cele 30 de autobuze, 9-10 sunt cu defecte majore, spun sursele mele. Iar aceste defecte au fost descoperite de soferi chiar pe traseu.Iata ce am aflat. La unele autobuze nu se incalzeste habitaclu, ceea ce i-a facut pe unii soferi sa-mi spuna: "am degerat de frig". La alte autobuze nu se incalzeste salonul, ceea ce reprezinta o problema grava pentru calatori. Un alt sofer a fost nevoit sa se intoarca la baza dupa ce a auzit lovituri puternice la motor.Un alt autobuz a avut o problema la Contactul General. Din ce mi s-a explicat, este vorba de acel contact care face legatura intre toate sistemele electrice fara de care autobuzul nu poate porni", a scris Vitalie Cojocari pe Facebook.STB a venit ulterior cu precizari, afirmand printr-un comunicat ca toate cele 30 de autobuze noi sunt functionale si ca a fost inregistrat un singur incident, cand s-a ars siguranta unui autobuz. Referitor la problemele privind frigul din habitaclu, STB spune ca sunt din cauza soferilor care nu cunosc setarile."Au fost semnalate si diferente de temperatura inregistrate in habitaclul soferilor sau in salonul calatorilor, insa STB precizeaza ca acest lucru s-a intamplat din cauza setarilor realizate, cauza probabila fiind faptul ca soferii nu sunt inca familiarizati cu noile autobuze.Astfel, temperatura in ambele volume ale vehiculului trebuie sa fie setata la acelasi nivel, altfel apar dereglari si diferente intre salon si habitaclu. Soferii au fost reinstruiti cum sa intervina la reglarea temperaturii, astfel incat nu vor mai aparea probleme", precizeaza STB.Cele 30 de autobuze circula pe liniile 302, 336, 601, 780 si 783 "Cele 30 de autobuze Otokar vor asigura serviciul de transport pe liniile 302 (cu autobuze de 10 metri lungime), 336 si 601 (cu autobuze de 12 metri lungime), precum si pe liniile 780 si 783, care fac legatura cu Aeroportul International Henri Coanda (cu autobuze articulate, cu lungime de 18 metri) ", a transmis joi PMB intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Noile autobuze beneficiaza de tehnologie GPS, care permite localizarea in trafic si furnizarea catre calatori a informatiilor legate de timpii de asteptare in statie si de parcurgere a traseului.I.O.