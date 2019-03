Primaria Capitalei are de gand sa desfiinteze mai multe linii de tramvai - iata care sunt

Ziare.

Astfel, ar urma sa fie(Depoul Militari - Zetarilor),(Banu Manta - Cimitirul Serban Voda),(Depoul Militari - Gara Basarab),(Piata Presei Libere - Gara de Nord),(Piata Sfanta Vineri - Republica).Primaria Municipiului Bucuresti, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (ADTPBI), anunta intentia de a reorganiza reteaua de tramvaie din Capitala, transmite STB.Modificarile vizeaza cresterea eficientei liniilor de tramvai si a interesului populatiei pentru acest mijloc de transport nepoluant.Calatorii liniei desfiintate 8 pot utiliza(tronson Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara - Sos. Progresului),(pe relatia Calea Rahovei - Calea Ferentarilor - Prelungirea Ferentarilor - capat Zetarilor),(Calea Rahovei) si(pe relatia Bd. Timisoara - Sos. Progresului, pana la intersectia cu Calea 13 Septembrie).Pentru preluarea calatorilor liniei 8 in zona Calea Ferentarilor, se infiinteaza si o linie de autobuz pe traseul: Zetarilor - Prelungirea Ferentarilor - Calea Ferentarilor - Str. Mihail Sebastian (intoarcere la rondul amplasat dupa intersectia cu Calea 13 Septembrie).Calatorii liniei 34 (care este propusa pentru desfiintare) vor putea folosi tramvaiele:(Romprim - Sos. Oltenitei - Calea Vacaresti - Sos. Mihai Bravu - Sos. Stefan cel Mare - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Nicolae Titulescu - Banu Manta, cu intoarcere pe traseul Banu Manta - Pasajul Basarab - Sos. Orhideelor - Bd. G-ral Vasile Milea - Bd. Timisoara - Sos. Progresului - Str. C-tin Istrate - Sos. Viilor - P-ta Eroii Revolutiei - Sos. Oltenitei - Romprim);(Romprim - Sos. Oltenitei - Piata Eroii Revolutiei - Sos. Viilor - Str. C-tin Istrate - Sos. Progresului - Bd. Timisoara - Bd. G-ral Vasile Milea - Sos. Orhideelor - Pasajul Basarab - Banu Manta, cu intoarcere pe traseul Banu Manta - Sos. Nicolae Titulescu - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu - Calea Vacaresti - Sos. Oltenitei - Romprim);(Sos. Titulescu (de la Pasaj Victoria) - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu (pana la Piata Iancului) .).In locul liniei 35, vor putea fi utilizate(pe relatia Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara), liniile 1 si 10 (pe relatia Sos. Vasile Milea - Sos. Orhideelor (Basarab) ) si(pe Sos. Vasile Milea - Sos. Orhideelor (pana la Calea Giulesti) .).Linia desfiintata 42 va fi suplinita de, pe relatia Bd. Ion Mihalache - Str. Buzesti - Bd. Alex. Ioan Cuza - Bd. I. G. Duca - Gara de Nord.In plus, va fi infiintata linia de tramvai 3, care va circula pe ruta Piata Presei Libere - Bd. Expozitiei - Str. Putul lui Craciun - Bd. Ion Mihalache - Calea Grivitei - Sos. Chitilei - Mezes si retur.In locul liniei desfiintate 56, calatorii vor putea utiliza(P-ta Sf. Vineri - Calea Calarasilor - Bd. Basarabia pana la Bd. 1 Decembrie),(pe relatia P-ta Sf. Vineri - Calea Calarasilor - Hala Traian),(pe Bd. Basarabia, de la Bd. Chisinau pana la Terminalul Republica).Graficul de transport se va imbunatati, prin micsorarea intervalelor de succedare a vehiculelor cu pana la 15%.De asemenea,Astfel, linia 11 va circula pe traseul Cartier 16 Februarie - Calea Giulesti - Sos. Orhideelor - Bd. G-ral Vasile Milea - Bd. Timisoara - Sos. Progresului - Calea 13 Septembrie - Bd. Ghencea - capat Ghencea si retur. Pe tronsonul Zetarilor - Str. Anghel Alexandru, calatorii vor putea utilizaLinia 16 va circula pe ruta Platforma Industriala Pipera - Bd. Dimitrie Pompeiu - Sos. Petricani - Bd. Lacul Tei - Str. Maica Domnului - Str. Reinvierii - Str. Turmelor - Sos. Colentina - Bucur Obor, cu intoarcere pe traseul Bucur Obor - Sos. Stefan cel Mare - Str. Lizeanu - Str. Maica Domnului - Bd. Lacul Tei - Sos. Petricani - Bd. Dimitrie Pompeiu - Platforma Industriala Pipera.Pentru preluarea calatorilor, pe relatia Piata Gemeni - Str. Lizeanu, va fi infiintata o linie de autobuz.