Programul RATB de Rusalii si in minivacanta de 1 iunie

Ziare.

com

Duminica si luni, 27 si 28 mai, liniile RATB vor functiona conform programelor de circulatie ale unei zile de duminica. Aceeasi va fi situatia si pentru vineri, 1 iunie."Cu ocazia sarbatoririi sfintelor sarbatori de 'Rusalii' si a 'Zilei Internationale a Copilului', in zilele de 28.05.2018, respectiv 01.06.2018, zile declarate libere conform Legii nr. 202/2008, respectiv a Legii nr. 220/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, liniile de transport public de suprafata vor functiona conform programelor de circulatie ale unei zile de duminica", se arata intr-un comunicat de presa citat de Libertatea.De asemenea, astazi, RATB prelungeste programul de circulatie, pe liniile din zona stadionului Arena Nationala, cu ocazia Finalei Cupei Romaniei.Astfel, mijloacele de transport din liniile 1, 10, 40, 46, 55, 56, 86 si 104 vor avea programul prelungit pana la defluire.In plus, autobuzele liniilor de noapte care converg catre zona centrala a capitalei: N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119 si N121, vor avea program suplimentat pe intreg parcursul noptii, mai scrie Libertatea.Totodata, in aceeasi zona, incepand cu ora 13:00, se va restrictiona traficul rutier, cu exceptia RATB, progresiv, in functie de afluenta publicului si.Iata aici care ar putea fi tronsoanele afectate: Restrictii de trafic, duminica, in Bucuresti pentru finala Cupei Romaniei Duminica, pe Stadionul "National Arena" vor avea loc finala Cupei Romaniei de Juniori si finala Cupei Romaniei la fotbal - incepand cu ora 17:00 se va juca meciul de fotbal dintre echipele FCSB si FC Dinamo 1948, iar incepand cu ora 21:00 se desfasoara meciul dintre FC Hermannstadt - CSU Craiova.