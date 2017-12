Iata cum va circula metroul si RATB de Revelion

Ziare.

com

Potrivit, in zilele de 1 si 2 ianuarie 2018, trenurile vor circula pe Magistrala 1 (Republica - Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni - Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny - Preciziei) la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 - Parc Bazilescu) la un interval de 11 minute.In ceea ce priveste(31 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018), metrourile vor circula intre orele 24:00 si 1:00 la interval de 10 minute, iar intre 1:00 si 5:00 la interval de 20 de minute.Numarul de trenuri va fi suplimentat in functie de fluxul de calatori.Autobuzele, tramvaiele si troleibuzelevor circula dupa programul unei zile de duminica in 1 si 2 ianuarie 2018, iar in 3, 4 si 5 ianuarie 2018, vor circula dupa programul unei zile de lucru.Invor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, respectiv N102, N104, N105, N106, N107, N108, N109, N110, N111, N112, N114, N115, N116, N117, N119, N121, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.