RATB incepe sambata montarea gardurillor pe liniile de tramvai 1 si 10

Astfel, lucrarile vor avea loc pe doua tronsoane ale traseului, si anume: pe B-dul Timisoara - de la intersectia cu B-dul Vasile Milea, pana la intersectia cu strada Razoare, respectiv pe Soseaua Viilor - de la intersectia cu strada Constantin Istrati, pana la intersectia cu Calea Serban Voda.De asemenea, saptamana viitoare, RATB va incepe montarea de garduri separatoare pe alte doua tronsoane, unul cuprins intre Pasajul Obor si B-dul Timisoara, pe arterele Soseaua Stefan cel Mare, B-dul Iancu de Hunedoara, B-dul Vasile Milea, iar un altul pe strada Constantin Istrati - de la intersectia cu strada Progresului (Trafic Greu) pana la intersectia cu Soseaua Viilor.In acest sens, Regia de transport face un apel la soferi ca, in urmatoarele zile, sa nu-si lase masinile parcate pe prima banda de circulatie in zonele mentionate, pentru a nu ingreuna traficul si desfasurarea lucrarilor.Lungimea totala a traseului celor doua linii de pe inelul central al orasului este de 21,6 km, din care 19,6 km de traseu va fi delimitat cu gard de protectie, iar circa 2 km cu stalpi flexibili.Traseul liniilor 1 si 10 asigura preluarea calatorilor din sudul orasului (la terminalul Romprim) si transportul acestora pe un traseu circular, care atinge cele mai importante noduri de transport, precum: Piata Sudului, Constantin Brancoveanu, Eroii Revolutiei, Soseaua Viilor, strada Progresului, Razoare, Pasaj Basarab, Bd. Nicolae Titulescu, Piata Victoriei, Soseaua Stefan cel Mare, Obor, Iancului, Baba Novac, zona Dristor - Mihai Bravu si Calea Vacaresti.Potrivit RATB, prin solutia propusa, respectiv instituirea benzii proprii pentru acest traseu, se obtine o viteza sporita de exploatare si o capacitate de transport cu 20% mai mare decat in prezent, aproximativ, asa cum s-a intamplat in cazul liniei 21, care s-a dovedit un mare succes.Pe langa cresterea ritmicitatii, linia 21 ofera posibilitatea de realizare a calatoriilor intr-un timp mai scurt cu pana la 20 de minute, iar pe tronsonul aglomerat de pe Soseaua Colentina a scazut cererea de transport pe liniile RATB paralele, ai caror calatori au inceput sa prefere tramvaiul. Vehiculele devenite astfel disponibile au fost utilizate pe alte linii, care aveau o cerere mai mare.