RATB: Mai multe tramvaie pe linia 47, care vor face 20 de minute din Ghencea la Unirii

Ziare.

com

"RATB va creste numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relatia Ghencea - Piata Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului scolar.Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul de asteptare in statii va deveni atractiv, reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute", precizeaza Regia Autonoma de Transport Bucuresti intr-un comunicat.Prin aceasta masura, "calatorii din zonele Ghencea, Drumul Taberei si Cartierul Latin vor beneficia de o alternativa reala de transport spre centrul orasului, prin transbordare la terminalul Ghencea, unul dintre punctele foarte importante de transfer ale sistemului de transport bucurestean", se mai arata in comunicatul RATB.Totodata, avand in vedere calea proprie de rulare existenta pe cea mai mare parte a traseului (Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Strada Progresului), durata unei calatorii intre terminalele Ghencea si Piata Unirii va fi de 20-25 de minute.