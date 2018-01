RATB se bazeaza pe Firea ca sa capete vehicule noi. Din resurse proprii, poate pune in circulatie doar 15 si acelea vechi

Ziare.

"Prin eforturi proprii, cu resurse alocate desfasurarii activitatii de transport (deci fara fonduri special alocate), RATB a marit cu aproximativ 11,5% parcul de vehicule scos zilnic in circulatie.De la inceputul anului 2017, de la un total de 1.160 de vehicule (din care 750 autobuze, 161 troleibuze, 249 tramvaie), la un total de 1.292 vehicule in prezent (din care 843 autobuze, 177 troleibuze si 272 tramvaie) ", se arata in documentul emis de Transurb.Institutia mai informeaza ca pentru anul 2018 a planificat "o crestere cu inca 15 vehicule, tot prin scoatere din imobilizare, suplimentar fata de achizitia de vehicule noi organizata de Primaria Capitalei".Vlad Alexandrescu s-a aratat revoltat de raspunsul RATB, in conditiile in care el sesizase faptul ca flota regiei este insuficienta si ca prea multe dintre vehicule sunt vechi.Intr-o postare pe Facebook, senatorul USR a scris:"Cititi-l, daca nu va veti enerva, va veti amuza.Eu le spun ca 1.200 de vehicule de transport in comun, dintre care 256 de tramvaie, sunt prea putine pentru un oras de 2 milioane de locuitori. Ei nu recunosc in mod direct, dar ma asigura ca acest numar va creste in 2018. Cu 15. Doar 15? Nu, 15 'suplimentar fata de achizitia de vehicule noi, organizata de Primaria Municipiului Bucuresti'. Presupun ca aceleasi sute de vehicule care se tot promit in fiecare an, numai daca le-am si avea.Eu le amintesc ca un tramvai vechi de 42 de ani a luat foc anul trecut, iar scuza lor consta in faptul ca RATB este subfinantat, desi primesc o subventie de 100 de milioane de euro pe an. Peste pretul biletelor."Vlad Alexandrescu a anexat postarii sale de pe Facebook raspunsul integral al RATB.Inca de acum 3 ani fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu estima ca 80% dintre mijloacele de transport in comun trebuie schimbate. Actualul edil Gabriela Firea a promis in 2016 ca va cumpara nu mai putin de 600 de vehicule noi. Acestea n-au ajuns pe strazile Capitalei nici pana astazi.G.K.