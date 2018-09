Firea transforma oficial RATB in societate pe actiuni

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis joi, modificarea este obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de catre autoritatea publica locala.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca "s-a realizat un pas esential pentru modernizarea transportului public"."Astazi este o zi deosebit de importanta pentru Capitala Romaniei, pentru ca s-a realizat un pas esential pentru modernizarea transportului public, astfel incat Bucuresiul sa detina un sistem de transport integrat, sigur si eficient.Asa cum s-a stabilit prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, Regia Autonoma de Transport Bucuresti a devenit Societatea de Transport Bucuresti SA.Totodata, existenta unui contract de servicii publice este obligatorie pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile de catre autoritatea publica locala.Subliniez ca aceasta masura administrativa, corelata cu alte masuri investitionale, reprezinta o etapa esentiala pentru modernizarea transportului public de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov, astfel incat, dupa mai mult un secol de la infiintare, una din cele mai importante companii de transport din Romania sa ajunga la un nivel similar celor din marile orase europene", a afirmat edilul.Conform comunicatului PMB, aceasta schimbare nu va afecta angajatii, intrucat, toti salariatii urmand sa fie preluati in structura noii societati comerciale."Reorganizarea RATB in Societate comerciala este necesara pentru punerea in aplicare a legislatiei nationale (Ordonanta de urgenta 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome) si se realizeaza conform cerintelor legislatiei europene si nationale privind incheierea de contracte de servicii publice/de delegare de gestiune", se mai arata in document.In ultima sedinta de Consiliu General, la propunerea primarului general, CGMB a aprobat proiectul de Hotarare privind avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, in arealul deservit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti- Ilfov, contract ce se va incheia cu Societatea de Transport Bucuresti.Acest contract "reprezinta o etapa importanta in procesul de reforma si modernizare a serviciului de transport public in regiunea Bucuresti-Ilfov", mai precizeaza sursa. In a doua etapa urmeaza sa se realizeze un sistem de transport integrat si unitar pe intreg arealul teritorial al regiunii Bucuresti-Ilfov precum si implementarea tichetului unic de calatorie."Astfel, dupa aprobarea acestui proiect, se pot demara proiectele de modernizarea si dezvoltare a transportului public atat in Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.Contractul, care a fost agreat de toti membrii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov - ADTPBI, (asociatie constituita din toate cele 40 de localitati din Ilfov, Consiliul Judetean Ilfov si Municipiul Bucuresti) urmeaza a fi incheiat in urmatoarele zile intre STB si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (ADTPBI) . Acest contract se va incheia prin atribuire directa in regim de urgenta, pe o perioada de maxim 2 ani, cu Societatea de Transport Bucuresti - STB SA", arata documentul.In acest moment, STB SA administreaza 166 linii, dupa cum urmeaza:- Tramvaie - 26 linii- Troleibuze - 16 linii- Autobuze urbane - 73 linii- Autobuze expres si BCT - 4 linii- Trasee de noapte - 26 linii- Trasee preorasenesti - 21 linii - care acopera 17 localitati.A.D.