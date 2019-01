STB ne anunta ca de luni se circula in conditii normale pe toate traseele. In ultimele 3 zile au fost 115 avarii la reteaua electrica

Ziare.

"Societatea de Transport Bucuresti - STB SA anunta ca, in urma eforturilor facute in ultimele trei zile de salariati si de echipele de interventie, luni, 28.01.2019, va fi asigurata circulatia normala pentru intregul parc programat (280 de tramvaie, 181 troleibuze si 931 autobuze) ", se arata intr-un comunicat de presa transmis, duminica seara, de societate.Numeroasele avarii aparute la liniile de contact in urma conditiilor meteo extreme din zilele de 25, 26 si 27 ianuarie au perturbat programul de transport, iar circulatia vehiculelor STB s-a desfasurat cu mare dificultate.Astfel, au fost inregistate, din cauza crengilor sau a arborilor cazuti pe firul de contact. In aceasta situatie, STB SA a fost nevoita sa ia masuri pentru preluarea calatorilor din zonele afectate si pentru a fluidiza anumite artere. Au fost infiintate sapte linii naveta de autobuze (665, 670, 696, 610, 621, 632 si 641) pentru a compensa lipsa tramvaielor si troleibuzelor blocate in traseu."STB SA le cere scuze calatorilor pentru situatiile nedorite aparute in urma conditiilor meteorologice si le multumeste pentru intelegerea de care au dat dovada fata de situatia extrema exitstenta. Totodata, STB precizeaza ca, fara eforturile tuturor angajatilor companiei implicati in remedierea avariilor si aducerea in siguranta in depouri a vehiculelor, nu ar fi fost posibila reluarea circulatiei, luni, in conditii normale", mai scrie in comunicat.Sambata, incepand cu ora 16:50, STB a dispus retragerea tuturor troleibuzelor si introducerea unor linii naveta de autobuz numai pentru zonele in care nu existau alternative pentru calatorii liniilor de troleibuz . Tot din cauza vremii extreme, in cursul diminetii de sambata, STB SA a decis infiintarea unor linii naveta de autobuze pentru preluarea calatorilor din statiile liniilor de tramvai 1,10, 21, 32 si 41.