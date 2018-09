Traficul rutier va fi restrictionat sambata in centrul Capitalei - cum vor fi modificate traseele RATB

Ziare.

Astfel, sambata intre 17:00 si 22:30 se restrictioneaza traficul rutier pe traseul: Biblioteca Nationala, Bd. Mircea Voda, Bd. Unirii, Piata Alba Iulia, Bd. Unirii, cu intoarcere inainte de Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Mircea Voda, parcarea Bibliotecii Nationale, anunta RATB pe Facebook RATB anunta ca circulatia mijloacelor de transport in comun se modifica astfel:-Linia 104 va functiona pe traseul de baza intre terminalele "Cora Pantelimon" si "Piata Alba Iulia", pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe Bd. Burebista, Calea Dudesti, Bd. Octavian Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piata Unirii, apoi traseul de baza.-Linia 116 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Gara Progresul" si intersectia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii, pe Bd. I.C. Bratianu, rond Piata Unirii, cu intoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual.-Linia 117 va functiona pe un traseu scurtat intre "Cartier Confort Urban" si terminalul "Piata Unirii" (comun cu linia 232), cu intoarcere pe Str. Bibescu Voda, Bd. Regina Maria, Bd. George Cosbuc, apoi traseul actual.-Linia 123 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "C.E.T. Sud Vitan" si intersectia Calea Vitan/Calea Dudesti/Bd. Octavian Goga, pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piata Unirii, apoi traseul actual.-Linia 124 va functiona pe traseul de baza intre terminalul,, Romprim" si intersectia Calea Vitan/Calea Dudesti/Bd. Octavian Goga, pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piata Unirii, apoi traseul actual.-Linia 133 va functiona pe traseul de baza intre terminalul,, Gara Basarab" si intersectia Str. Traian/Cal. Calarasi, pe un traseu modificat in ambele sensuri, pe Cal. Calarasi, Str. Delea Noua, Bd. Decebal, Piata Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudesti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.-Linia 313 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Bd. Turnu Magurele" si intersectia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii, pe Bd. I.C. Bratianu, rond Piata Unirii cu intoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual.-Linia 362 va functiona pe traseul de baza intre terminalul "Piata Presei" si intersectia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. I.C. Bratianu (Piata Unirii), pe un traseu modificat pe Bd. I.C. Bratianu, Piata Universitatii, apoi traseul actual.-Linia 385 va functiona de la "Piata Sf. Vineri", pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Voda, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independentei, apoi traseul de baza. Celalalt sens nu se modifica.